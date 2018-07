Cristóvão testa Corinthians com Rodriguinho de meia e Guilherme no ataque

O técnico Cristóvão Borges indicou no treino deste sábado o time do Corinthians com duas novidades para enfrentar o Vitória na segunda-feira, às 20 horas, no Itaquerão, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Se o treinador confirmar o que testou no treinamento, Rodriguinho ganhará uma chance para atuar como meia na vaga de Giovanni Augusto e Guilherme será deslocado para centroavante no lugar de André, que está em negociação com o Sporting, de Portugal, e pode deixar o Corinthians.

Além dos dois, Elias retorna ao time após cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo na derrota para o Grêmio por 3 a 0 no último domingo. Será a primeira partida diante da Fiel desde que ele polemizou ao comparar a torcida alvinegra com a do rival São Paulo. Na ocasião, ele reclamou que os jogadores precisavam de mais apoio e não de críticas nas arquibancadas.

O Corinthians está há três jogos sem vencer e ocupa atualmente a quinta posição na tabela de classificação, com 34 pontos. O provável time que entrará em campo na segunda-feira terá: Cássio; Fagner, Yago, Balbuena e Uendel; Bruno Henrique, Elias, Rodriguinho, Marquinhos Gabriel e Romero; Guilherme.

ADEUS

O atacante Luciano nem treinou com o restante do elenco neste sábado. O jogador está acertando os últimos detalhes para atuar no Leganés, que subiu recentemente para a primeira divisão da Espanha.

O Corinthians deve emprestá-lo por uma temporada ao clube espanhol e receberá cerca de 400 mil euros (cerca de R$ 1,4 milhões). Caso o Leganés tenha interesse na contratação em definitivo, terá de pagar 3 milhões de euros (aproximadamente R$ 10,9 milhões).