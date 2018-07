Cristóvão testa mudanças no Fla para clássico contra o Vasco

Durante a atividade, a formação com dois meias ofensivos deu lugar a um esquema com três volantes: Marcio Araújo, Canteros e Jonas - o último voltou de suspensão. Somente Everton deve ficar responsável pela criação de jogadas. Anderson Pico voltou ao time no lugar de Pará. Cristóvão, porém, só deve confirmar o time rubro-negro momentos antes do duelo.

O treinamento foi realizado na sede da Gávea, em vez do CT do Ninho do Urubu, onde é realizado normalmente. Em seguida, os jogadores viajaram para Cuiabá, local da partida deste fim de semana.