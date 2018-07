Cristóvão vê Corinthians oscilante, mas mantém confiança em crescimento

Após dois jogos no comando do Corinthians, o técnico Cristóvão Borges acredita que o time ainda oscila nas partidas, mas vê isso como algo normal. O treinador mantém a confiança de que a equipe tenha muito a evoluir no Campeonato Brasileiro.

"Oscilações em termos de performance são normais. Por exemplo, na derrota contra o Atlético-MG fizemos uma boa atuação. Precisamos crescer, evoluir para estarmos sempre perto da vitória", comentou o treinador em entrevista coletiva.

Cristóvão comandou o Corinthians na derrota por 2 a 1 para o Atlético-MG fora de casa, na última quarta-feira, e na vitória pelo mesmo placar sobre o Santa Cruz, em casa, na noite do último sábado.

"Ganhar sempre é bom. O Corinthians sempre deve estar na ponta. Conseguimos acertar mais nessa partida e vamos nos preparar para sempre vencer. Ainda mais nesse momento de mudança para cada vez ganharmos mais confiança", afirmou o técnico.

Cristóvão reconheceu que o time caiu de rendimento na etapa final, após abrir 2 a 0 no primeiro tempo. "Fizemos um grande primeiro tempo, fiquei satisfeito pois jogamos da maneira que planejamos. No segundo tempo, tomamos o gol e passamos a ter dificuldades. Procurei reorganizar a equipe para que pudéssemos consolidar a vitória", disse.