Cristóvão vê desempenho do Vasco como 'altamente positivo' na Florida Cup

Apesar do terceiro lugar na Florida Cup e da ausência na decisão do título, o técnico Cristóvão Borges ficou muito satisfeito com o desempenho do Vasco no torneio de pré-temporada disputado nos Estados Unidos. O treinador expressou seu contentamento após a vitória por 1 a 0 sobre o River Plate, sábado à noite.

"O nosso desempenho foi altamente positivo. Aproveitamos bem este período. Tivemos jogos importantes, de bom nível. A equipe foi bem exigida. Muitas informações para definirmos muitas coisas. Estrutura de equipe está definida. Por isso, muito positivo para o início do Carioca. Foi muito bom para mim como treinador. Tivemos ideias claras nas conversas e propostas aos jogadores", opinou Cristóvão.

Diferente dos finalistas Corinthians e São Paulo, o Vasco fez três jogos na Florida Cup. Estreou nas quartas de final contra o Barcelona de Guayaquil, a quem venceu por 1 a 0. Perdeu de 4 a 1 do Corinthians na semifinal e se recuperou vencendo o River, atual campeão da Copa da Argentina.

E o único gol da partida foi um golaço, marcado pelo veterano Nenê. Questionado sobre a dependência que o Vasco tem do seu meia, Cristóvão minimizou. "Ele é talentoso e decisivo. Mas quando não temos ele, jogamos de outra forma. Mudamos. Precisamos estar preparados, porque temos jogos difíceis e é complicado qualquer jogador estar presente em todas as partidas", advertiu.

O Vasco volta ao Brasil às 19h10 (pelo horário de Brasília) deste domingo. A estreia no Campeonato Carioca será com clássico, contra o Fluminense, domingo que vem, às 17h, no Engenhão.