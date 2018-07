Criticado, Carpegiani põe caráter de Rivaldo em dúvida Paulo César Carpegiani rebateu as críticas feitas pelo meia Rivaldo ao técnico após a derrota por 3 a 1 para o Avaí, na última quinta-feira à noite, em Florianópolis, onde o São Paulo acabou eliminado da Copa do Brasil. O treinador evitou fazer críticas contundentes ao pentacampeão do mundo, mas colocou em dúvida o caráter do jogador ao comentar o fato de o atleta ter se sentido "humilhado" e "desrespeitado" por ter ficado o tempo todo no banco de reserva diante do rival catarinense.