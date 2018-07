Criticado, Engenhão reforma gramado para 2011

A reforma teve início depois da partida entre Fluminense e Guarani, que decidiu o título do Campeonato Brasileiro. O objetivo principal é restaurar as condições do gramado, castigado pelos seguidos jogos no segundo semestre deste ano, quando se tornou a "casa" de Flamengo e Fluminense, além do próprio Botafogo, responsável pela administração do local.

A grande demanda pelo Engenhão foi causada pelo fechamento do Maracanã logo depois da Copa do Mundo. O estádio está passando por um longo processo de reforma para receber jogos do Mundial de 2014.

Os trabalhos no Engenhão visam rebaixar e alterar o sentido do corte da grama, descompactar o solo e reforçar a adubação do gramado. O processo deverá estar concluído até o início do Campeonato Carioca, na segunda quinzena de janeiro. Depois do fim do Brasileirão, o estádio só sediará partidas ainda neste ano no dia 26 de dezembro, data do tradicional Jogos das Estrelas, promovido por Zico.