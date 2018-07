Criticado, Luis Fabiano recebe apoio dos companheiros do São Paulo

SÃO PAULO - Luis Fabiano foi atacado por torcedores do São Paulo na internet após a eliminação do time na Copa do Brasil, contra o Coritiba. Chamado de ''pipoqueiro'' em mensagem postada por torcedores, o atacante, que não enfrenta a Portuguesa neste sábado, foi defendido pelos companheiros de equipe.

"Acho que ficar arranjando culpados em uma situação como essa é complicado" avaliou o meia Jadson. "Todos os jogadores que entraram em campo são culpados, porque todo mundo perde. A gente tem é que assumir a responsabilidade e continuar trabalhando". Cícero seguiu na mesma linha: "Não tem um culpado. Culpado é todo mundo, porque às vezes, quando a gente toma um gol bobo atrás, a gente também pode ter perdido um lá na frente".

Depois de passar em branco na derrota por 2 a 0 contra os paranaenses, em Curitiba, Luis Fabiano não enfrenta a Lusa no Canindé, às 18h30. Ele cumpre suspensão automática após a expulsão na vitória contra o Atlético-MG, na última rodada.

O cartão vermelho, recebido por causa do segundo amarelo após reclamação, motivou críticas à postura do experiente atacante. Luis Fabiano até divulgou um vídeo na internet, pedindo desculpas à torcida por seu comportamento, mas não escapou de levar uma multa da diretoria, conforme anunciou o presidente Juvenal Juvêncio no retorno de Curitiba.

Luis Fabiano não participou de todo o treino coletivo comandado por Emerson Leão na fria manhã desta sexta-feira. De tênis, ficou pouco tempo no gramado. Ele deve ser substituído por Willian José.