Criticado no Botafogo, reserva de Jefferson diz que não falhou Com Jefferson afastado por lesão no tendão do tríceps do braço esquerdo e fora de combate por três meses, Helton Leite será o titular do Botafogo durante boa parte do Campeonato Brasileiro. Na estreia do campeonato, ele chegou tarde na cobrança de falta de Lucas Fernandes e aceitou o gol da vitória do São Paulo em Volta Redonda. No meio de semana, já havia desagradado a torcida na vitória magra sobre o Juazeirense, da Bahia, pela Copa do Brasil.