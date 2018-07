Criticado no São Paulo, Ney Franco é defendido por Toloi e Jadson

SÃO PAULO - Depois de voltar a sofrer críticas após o clássico entre São Paulo e Palmeiras, que terminou em 0 a 0, no último domingo, no Morumbi, pelo Campeonato Paulista, o técnico Ney Franco teve o seu trabalho à frente do clube defendido pelo zagueiro Rafael Toloi e pelo meia Jadson nesta terça-feira, após treino realizado pela manhã no CT da Barra Funda.

Os dois jogadores elogiaram o treinador dois dias antes do importante confronto que o time tricolor travará com o Arsenal, na Argentina, pelo Grupo 3 da Copa Libertadores. Vice-líder da chave, a equipe sabe que uma possível derrota fora de casa, nesta quinta-feira, poderá complicar as chances de classificação às oitavas de final da competição continental.

"O Ney é um excelente treinador e tem a confiança de todo o grupo. Acho que vai montar bem o time para a gente chegar à vitória na Argentina", afirmou Toloi, em entrevista coletiva, na qual minimizou o risco de eliminação na fase de grupos da Libertadores. "Não estamos pensando nisso, a equipe está confiante e tranquila. No jogo aqui no Pacaembu (contra o Arsenal) fizemos uma boa partida e a bola não quis entrar", completou, se referindo ao empate por 1 a 1 com o rival, na última quinta-feira.

Jadson, por sua vez, lembrou que o retrospecto de Ney Franco é positivo no São Paulo e que o time está há sete jogos invicto, nos quais acumulou cinco vitórias e dois empates. A última derrota da equipe aconteceu em 13 de fevereiro, quando foi batida por 2 a 1 pelo Atlético-MG, em Belo Horizonte, pela Libertadores.

"Sei que o futebol é feito por resultados, mas nossa equipe só empatou dois jogos e o pessoal já diz que a equipe não está bem. Acho que não estamos tão mal como estão falando", disse o meio-campista, que viu Ney Franco sofrer críticas depois de sacar Paulo Henrique Ganso para a entrada do próprio Jadson no jogo contra o Palmeiras.