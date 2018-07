Criticado pela torcida, Atlético-PR prega tranquilidade Com apenas um ponto em dois jogos disputados no Brasileirão, o sinal amarelo foi acionado no Atlético-PR. A vitória diante do Atlético-MG na terceira rodada da competição, no próximo fim de semana, em Belo Horizonte, se tornou uma obrigação para a equipe paranaense.