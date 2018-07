Criticado pela torcida, Zé Ricardo pede apoio para 'estreia' no Luso-Brasileiro

Sob forte crítica da torcida, o técnico Zé Ricardo faz um apelo para o Flamengo receber o apoio maciço dos fãs para o jogo contra a Ponte Preta, na quarta-feira. Será a "estreia" do rubro-negro no estádio Luso-Brasileiro, que o Flamengo vem chamando de Ilha do Urubu como sua "nova arena" para a temporada.

"Peço a compreensão de todos, porque vamos precisar de apoio. Que as cobranças venham depois em cima de mim e dos jogadores, mas que durante a partida tenhamos a força dos torcedores contra um adversário difícil. Sob pressão, as coisas tendem a ser piores. Peço à torcida que compareça em massa", pediu o treinador.

Zé Ricardo vem sendo contestado à frente da equipe nas últimas semanas. Na quinta-feira passada, chegou a enfrentar forte protesto dos torcedores no desembarque no Rio de Janeiro, após derrota para o Sport, em Recife. Novas reclamações da torcida aconteceram na sexta. Neste domingo, o Flamengo empatou por 1 a 1 com o Avaí, em Florianópolis.

"A verdade é que o nosso momento não é bom. Nesse momento falta um pouco mais de confiança para a gente poder buscar o resultado dentro de campo. Às vezes acontecem dois, três lances em que o jogador acaba não acertando e fica faltando confiança. Não está faltando empenho. A confiança precisa retornar e só com as vitórias vamos conseguir [recuperá-la]", comentou, ao fim da partida disputada em Santa Catarina.

Zé Ricardo admitiu que o Flamengo segue estagnado, sem mostrar evolução depois dos resultados da semana passada - empatou sem gols com o Botafogo no fim de semana anterior. "O que mais temos batido é que, além dos resultados não estarem acontecendo, precisamos melhorar nossa performance. Agora é descobrir, tentar, bater na tecla da cobrança para melhorar. Com certeza desta forma a gente vai se aproximar e vencer também."

A sequência de tropeços empurrou o Flamengo para a parte inferior da tabela. Com sete pontos, está na 15ª colocação, apenas duas posições acima da zona de rebaixamento.