Criticado por falta de fair-play, Kleber pede que flamenguista 'fale na cara'

SÃO PAULO - O atacante Kleber segue se envolvendo em polêmicas. O jogador foi muito criticado por uma suposta falta de fair-play, em um lance no final do jogo entre Palmeiras e Flamengo, na última quarta-feira, no Pacaembu, principalmente pelos atletas do clube carioca. O meia Renato chamou-o de "moleque", enquanto o volante Williams classificou-o como "babaca", o que parece ter irritado o atleta palmeirense.

"Bom dia! Lendo algumas declarações de alguns jogadores vi que alguns têm sido muito 'homens' no microfone! Não me mande recado. Quando me encontrar, pode vir falar na minha cara! Não vai ser tão homem para isso", respondeu o atacante, em sua página no Twitter, nesta sexta-feira.

No lance polêmico em questão ocorrido na última quarta, em uma bola ao chão, os jogadores do Flamengo esperaram Kleber chutar a bola para fora, mas o atacante decidiu disparar em direção ao gol e finalizar contra o gol defendido por Felipe. Revoltados, os cariocas partiram para cima dele e depois do jogo reclamaram da atitude do palmeirense.

"Respeito muito o Flamengo e sua torcida, mas tem jogador falando demais. Só espero que ele seja homem de falar na minha cara quando me encontrar", escreveu o jogador, sem revelar a quem estava se referindo.

Pouco tempo após as postagens serem efetuadas no Twitter, Kleber decidiu apagá-las. "Apaguei porque tenho certeza que o cara (a quem era dirigida a sua resposta) vai receber!", explicou o atacante.