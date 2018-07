Críticas à diretoria marcam festa do Palmeiras na Sé

O Palmeiras iniciou na tarde deste sábado as comemorações pelo seu centenário, que será comemorado na próxima terça-feira. Na Praça da Sé, local da fundação do clube, milhares de torcedores acompanharam shows de artistas, como Wilson Simoninha e Falamansa. O ex-jogadores presentes receberam aplausos, mas a diretoria foi criticada e responsabilizada pela má fase da equipe, que está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

Os primeiros craques a aparecer foram Ademir da Guia e Dudu, símbolos da primeira e da segunda Academias, que marcaram época nas décadas de 60 e 70. No meio da tarde, Marcos foi ovacionado pelos presentes. Um telão, localizado no fundo do palco, mostrou a defesa do pênalti cobrado por Marcelinho Carioca, na Libertadores de 2000. "É o melhor goleiro do Brasil", gritavam os torcedores. Evair subiu ao palco após o show da banda de forró "Fala Mansa". O ex-camisa 9 relembrou o pênalti cobrado contra o Corinthians, na decisão do Campeonato Paulista de 1993.

Batizada pelo próprio clube de "Festa Popular", a comemoração integra o calendário de cinco eventos inspirados pelo centenário. O clube fará ainda eventos privados chamados de "Casa Palmeiras" nos dias 25 e 26 e lançará o livro oficial do aniversário na segunda-feira. Na terça-feira, um banquete na sede social vai festejar os cem anos. Nenhum dirigente do Palmeiras esteve presente. A torcida protestou contra o presidente Paulo Nobre por causa dos maus resultados do time no Campeonato Brasileiro - o Palmeiras não vence há dez jogos. "Paulo Nobre, seu otário, você acabou com o nosso centenário", gritaram alguns palmeirenses na Praça da Sé.

A festa, que começou no início da tarde, deverá ser encerrada no Estádio do Pacaembu, onde o Palmeiras enfrenta o Coritiba, às 21 horas, pelo Campeonato Brasileiro.