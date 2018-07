Críticas ao árbitro podem render suspensão para Ganso

As críticas do meia Paulo Henrique Ganso, do São Paulo, ao árbitro Ricardo Marques Ribeiro ao fim da derrota para o Corinthians, pela Libertadores, podem render ao jogador uma suspensão de no mínimo duas partidas. A punição está prevista no Regulamento Disciplinário da Conmebol para quem tomar atitudes consideradas agressivas.

No artigo 10º do regulamento, o texto prevê o afastamento para quem tiver conduta antidesportiva contra o árbitro, de acordo com a gravidade da falta. Segundo o regulamento, são possíveis de punição também ações como críticas à Conmebol e aos juízes. "(É passível de punição quem) se comportar de maneira ofensiva e insultante, ou realizar manifestações difamatórias de qualquer índole", diz o texto.

A derrota por 2 a 0 para o rival deixou os são-paulinos irritados principalmente no lance do último gol, marcado por Jadson. De acordo com os tricolores, o corintiano Emerson fez falta em Bruno ao roubar a bola. "Aquilo não foi erro, foi roubo. Se tivesse o Serginho Chulapa no vestiário ele ia lá e batia no árbitro. Mas hoje em dia não pode mais isso no futebol", disse o meia ao SporTV ao deixar o campo.

Pela reclamação no lance Ganso levou o cartão amarelo. "O que ele (árbitro) fez foi palhaçada. Ele tinha que sair de camburão daqui", comentou. O São Paulo volta a campo pela Libertadores na próxima quarta-feira, quando recebe o Danubio, do Uruguai, no Morumbi.