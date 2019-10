Críticas e desempenho deixam Carille pressionado no Corinthians

O desempenho abaixo do esperado nos últimos jogos, a chance de deixar o G-4 do Campeonato Brasileiro e as críticas feitas ao elenco em entrevistas deixaram o técnico Fábio Carille pressionado no Corinthians. A equipe não vence há três partidas, com dois empates e uma derrota no clássico contra o São Paulo, e ocupa o quarto lugar na tabela.

Após o jogo no Morumbi, o diretor de futebol do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, garantiu o treinador para a próxima temporada, mas afirmou que esperava melhores atuações da equipe. "Sim (ele continua para 2020). A gente tem de trabalhar para melhorar sempre. O elenco do Corinthians é bom, mas não vem fazendo bons jogos e precisamos melhorar isso (ainda em 2019)", disse o dirigente.

O clima passou a piorar no Corinthians com as declarações de Carille ainda após a eliminação na semifinal da Copa Sul-Americana para o Independiente Del Valle, do Equador. O técnico culpou a falta de experiência, referindo-se a Pedrinho e a Mateus Vital.

Outras declarações que não pegaram bem aconteceram após o empate por 2 a 2 com o Athletico-PR, na semana passada. Carille externou as carências que apontava no elenco e disse que precisava de reforços com ambição. Ele também citou que o clube não conseguiu contratar Rodriguinho, Roger Guedes e Gabigol.

Carille afirmou que a equipe não mereceria estar no G-4 pelo nível das atuações no Campeonato Brasileiro. Além disso, o técnico falou que o time fez dez jogos bons ao longo desta temporada. No primeiro semestre, o Corinthians conquistou o Paulistão.

No mês passado, Carille foi alvo de protesto da principal organizada do clube pela primeira vez. O treinador foi chamado de retranqueiro e depois ironizou as críticas.

Com Carille pressionado, o Corinthians volta a treinar nesta terça-feira, no CT Joaquim Grava, antes da viagem para Goiânia. A partida contra o Goiás será na quarta, às 21h30, no Serra Dourada, pela 26ª rodada do Brasileirão.