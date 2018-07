Crítico, Roth elogia bom início de jogo do Cruzeiro

A equipe cruzeirense abriu o placar logo aos 7 minutos do primeiro tempo, com Wellington Paulista, e depois fez 2 a 0 aos 15 da etapa final, quando Leandro Guerreiro balançou as redes. O comandante, porém, acredita que o time deveria ter ampliado a sua vantagem de 1 a 0 já na metade inicial da partida.

"Acho que o Cruzeiro fez um jogo muito bom até os 30 minutos do primeiro tempo, e devia ter definido ali o jogo. Depois, obviamente, o Coritiba começou a sair um pouquinho, depois do sufoco que levou. Aí o Everton Ribeiro (atacante do Coritiba) começou a jogar por dentro e nós tivemos um pouquinho de dificuldade, a bola não parou mais na frente, e é um problema que nós temos quando o Anselmo (Ramon) não joga. Isso nos criou dificuldades no final do primeiro tempo", analisou Roth.

O treinador ainda enfatizou que esse é o nível "mínimo" de atuação que o Cruzeiro precisa apresentar para ter sucesso, embora tenha elogiado o desempenho de seus comandados. "No segundo tempo tivemos um início na dúvida, depois controlamos o jogo bem, muito bem, poderíamos ter feito não somente o segundo gol, mas 3 a 0. No final levamos um gol absolutamente por descuido, e aí cria aquela tensão. Mas foi um bom jogo do Cruzeiro, tem que ser no mínimo esse padrão para melhor", completou.

Após bater o Coritiba, o Cruzeiro irá encerrar a sua participação neste Brasileirão no clássico com o Atlético-MG, no próximo domingo, às 17 horas, no Independência. No confronto, Roth poderá contar com os retornos do atacante Anselmo Ramon, que cumpriu suspensão, e do volante Everton, hoje titular da lateral esquerda da equipe, poupado do jogo do último domingo.