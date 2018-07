Críticos da Copa acham que Brasil ainda deveria ser colônia, diz Aldo Rebelo

BRASÍLIA - O ministro do Esporte, Aldo Rebelo, afirmou que as pessoas que criticam estádios da Copa do Mundo questionando sua viabilidade, chamando-os de elefantes brancos, acham que o Brasil deveria ter continuado como colônia. A declaração foi feita em entrevista ao programa Bom Dia Ministro, da TV estatal NBR, em resposta a um questionamento sobre o estádio Mané Garrincha, de Brasília.

"A opinião desse pessoal não é que o estádio é um elefante branco. Acham que Brasília, a cidade em si, é um elefante branco. Acham que, no fundo, o Brasil é um elefante branco, que talvez o Brasil não tivesse nem de ter saído do status de colônia. Para eles, continuaria sendo colônia, e de preferência que não fosse portuguesa, mas francesa ou britânica. Sentem inveja da Guiana e outros países que são colônia até hoje", disse o ministro.

Aldo voltou afirmar que as obras para a Mundial de 2014 ficarão prontas a tempo e que as intervenções de mobilidade urbana não são exigidas para Copa, mas são um desejo dos governos de aproveitar o evento e trazer melhorias para as pessoas.

O ministro disse ainda que não será permitido abusos de hotéis na cobrança de diárias durante o evento, que a Polícia Federal poderá acompanhar o tema e que estabelecimentos poderão até ser fechados se for constatado o abuso.

"Tolerância zero para o abuso. Não vamos aceitar que a rede hoteleira aproveite o ensejo de eventos esportivos para superfaturar o preço do setor hoteleiro. Isso vai prejudicar o país e a cidade que praticar abuso vai perder eventos, destino turístico. Vamos colocar, se necessário, a Polícia Federal, toda a rede fiscalização do governo federal, estado, prefeituras para fazer a defesa do consumidor. Na última vez que tentaram fazer isso tiveram de devolver dinheiro a quem pagou preços abusivos, na Rio+20. Nós avisamos que a mão pesada do poder público vai agir, e pode ter até hotel fechado por conta de abuso", disse Aldo.