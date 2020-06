Crivella libera futebol no Rio e pede para Fluminense e Botafogo não serem punidos

Minutos após a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) divulgar datas e horários da quarta rodada da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca, o prefeito Marcelo Crivella deu uma entrevista coletiva nesta quarta-feira confirmando o que todos já esperavam: o retorno do futebol.

"Jogos estão autorizados e irão acontecer. A população do Rio de Janeiro, como eu, aguarda ansiosa para ver seus times voltarem a campo. Traz uma alento enorme para nossa alma. Todos nós, desde criança, estamos acostumados com o futebol da nossa terra, o melhor do mundo", falou o prefeito, que isentou a postura de Fluminense e Botafogo, que pediram para jogar só em julho.

Leia Também Bangu x Flamengo e outros jogos da rodada do Carioca têm horários confirmados

"Há clubes que acham que não devem voltar agora no mês de junho, mas em julho. Como prefeito da cidade, fiz um pedido para o presidente da federação no sentido de que aqueles clubes que acham que devem voltar em julho não sofram qualquer tipo de W.O. ou punição da federação porque neste momento precisamos levar em consideração que cada um reage de maneira diferente", prosseguiu o prefeito. "Os jogos de Botafogo e Fluminense podem ser na primeira semana de julho. Falta tão pouco. Já imaginou a gente no coronavírus ver Botafogo e Fluminense perdendo por W.O.? Eu, como botafoguense, não iria gostar", concluiu.

Crivella ainda deixou claro que o retorno do futebol teve o aval da Vigilância Sanitária do Rio de Janeiro. "Vigilância Sanitária liberou. Ela é rigorosa. Não vai ter risco para técnicos, jogadores e a quem vai para o estádio", finalizou.

DÚVIDAS NA FERJ

Representante da Ferj, Leonardo Ferraz foi pego de surpresa em alguns questionamentos durante o pronunciamento do retorno do futebol. Em uma delas, não soube explicar porque os estádios Conselheiro Galvão e Luso Brasileiro irão receber os jogos da quarta rodada, já que o combinado era apenas que São Januário, Maracanã e Engenhão fossem sedes neste retorno.

"Precisamos ver com o diretor de competições. Não sei responder a esse questionamento", concluiu antes de mencionar sobre Fluminense e Botafogo. "Os jogos (deles) estão confirmados".