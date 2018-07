Croácia, Romênia e Polônia ganham amistosos testes

Às vésperas do início da Eurocopa deste ano, que começa em junho na França, as seleções da Europa resolvem os últimos detalhes para a competição e aproveitam as datas Fifa deste fim de mês para a disputa de amistosos preparatórios. Nesta quarta-feira, três das equipes que estarão no torneio entraram em campo e venceram seus compromissos. Foram elas: Croácia, Romênia e Polônia.

Em casa, na cidade de Osijek, a Croácia recebeu Israrel e não teve maiores dificuldades para vencer por 2 a 0. O primeiro gol foi marcado logo aos três minutos de jogo, quando Perisic aproveitou cruzamento da esquerda e bateu firme para marcar. Ainda no primeiro tempo, aos 33, Brozovic ficou com a sobra após a bola tocar na trave e definiu o placar.

Já em Giurgiu, a Romênia contou com dia inspirado de um estreante para derrotar a Lituânia por 1 a 0. Em sua primeira partida com a camisa da seleção romena, Nicolae Stanciu acertou lindo chute de fora da área aos 19 minutos da etapa final e garantiu o resultado.

Quem também venceu por 1 a 0 foi a Polônia. Diante de sua torcida, na cidade de Poznan, a seleção contou com o gol solitário de Jakub Blaszczykowski para fazer o placar sobre a Sérvia. Aos 27 minutos, o ex-jogador do Borussia Dortmund aproveitou sobra na meia-lua e bateu de primeira para marcar.

Outros dois amistosos envolvendo seleções europeias, mas que não estarão na Eurocopa, foram disputados nesta quarta. A Eslovênia recebeu a Macedônia e venceu por 1 a 0, com gol de Bezjak. Já duas das piores seleções do continente, Gibraltar e Liechtenstein não passaram de um empate por 0 a 0.