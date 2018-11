Croácia bate a Espanha e se mantém na briga por vaga na Liga das Nações

Depois de um início ruim na Liga das Nações, a Croácia, enfim, venceu sua primeira partida no torneio. Nesta quinta-feira, a seleção vice-campeã mundial venceu a Espanha por 3 a 2, embolou o Grupo 4 da Liga A do torneio e, assim, se manteve na briga por uma vaga às semifinais da competição.

Ao desencantarem, os croatas ficaram com os mesmos quatro pontos da Inglaterra, mas na terceira e última posição da chave por ter saldo de gols inferior que os ingleses. Os dois se enfrentam no próximo domingo no Estádio Wembley, em Londres. Quem vencer está na semifinal e o perdedor, rebaixado.

Se houver empate, a Espanha é que se classifica, já que os espanhóis somam seis pontos e, apesar do revés, o primeiro no torneio, lideram o grupo. A igualdade com gols rebaixa a Inglaterra, pelos gols fora no duelo direito, enquanto que se houver empate sem gols, quem cai é a Croácia, pelo saldo geral. O time espanhol não joga mais nesta primeira fase.

Todos os cinco gols da partida foram marcados no segundo tempo. Em erro de Sergi Roberto, a Croácia abriu o placar com Kramaric. Ceballos empatou para a Espanha pouco depois. Jedvaj recolocou os croatas em vantagem após cruzamento de Modric, mas os espanhóis empataram novamente, em cobrança de pênalti de Sergio Ramos. No final, Jedvaj apareceu de novo para marcar aos 47 minutos e dar a vitória aos atuais vice-campeões.

No outro jogo desta quinta-feira da Liga A, válido pelo Grupo 2, a Bélgica passou sem sustos pela Islândia com uma vitória por 2 a 0, permaneceu na liderança da chave e jogará por um empate com a Suíça, na casa do adversário, no próximo domingo, para avançar à semifinal. Batshuayi marcou os dois gols do triunfo que deixou os belgas muito perto da próxima fase e rebaixou a Islândia, que se despede sem somar pontos, à Liga B.

Ainda neste sábado, Áustria e Bósnia empataram sem gols, em duelo do Grupo 3 da Liga B. Pela Liga C, a Grécia venceu a Finlândia por 1 a 0 e a Hungria superou a Estônia por 2 a 0. Na Liga D, a última divisão do torneio, Casaquistão e Letônia ficaram no empate em 1 a 1, mesmo placar de Andorra e Geórgia, a Bielo-Rússia derrotou Luxemburgo por 2 a 0 e a Moldávia fez 1 a 0 em San Marino.