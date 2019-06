Croácia bate País de Gales e vira líder do Grupo E das Eliminatórias da Eurocopa

A Croácia encontrou dificuldades, mas fez o dever de casa e derrotou o País de Gales por 2 a 1, neste sábado, em casa, no estádio Gradski vrt, na cidade de Osijek. O jogo foi válido pela terceira rodada da primeira fase das Eliminatórias para a Eurocopa de 2020.

Com o resultado, o time croata assume a liderança do Grupo E pois soma seis pontos e os galeses ficam no terceiro posto, com três, mesma pontuação de Eslováquia e Hungria. O Azerbaijão, que ainda não pontuou e só jogou uma vez, tentará seu primeiro triunfo na competição neste sábado, diante da Hungria.

O primeiro gol da Croácia saiu cedo, aos 17 minutos, e teve contribuição de Modric. Eleito melhor do mundo em 2018, o meia do Real Madrid acertou lindou lançamento para Perisic, que saiu na cara do gol e rolou para Kramaric finalizar. Na tentativa de cortar, o zagueiro James Lawrence acabou marcando contra.

Na etapa final, os croatas voltaram a balançar as redes nos primeiros minutos e tiveram mais tranquilidade para administrar a vantagem. Logo aos três minutos, Perisic aproveitou erro da zaga adversário para finalizar de dentro da área e ampliar o placar.

O jogo ganhou emoção quando os galeses diminuíram aos 32 minutos. David Brooks recebeu na entrada da área, teve tempo de ajeitar, limpar o marcador e acertar um lindo chute no ângulo esquerdo. No entanto, o time de Gales, liderado por Gareth Bale, não teve forças para desbancar os atuais vice-campeões do mundo.

Em outro jogo já encerrado neste sábado, a Islândia venceu pela segunda vez no torneio. Os islandeses derrotaram a Albânia por 1 a 0, com gol de Johann Berg Gudmundsson, e, agora com seis pontos, pularam para o terceiro lugar do Grupo H, que tem a França na liderança, também com seis, mas com saldo de gols superior. A Turquia ocupa o segundo posto e a Albânia é a quarta. Andorra e Moldávia, que estão zeradas, são quinta e sexta colocadas, respectivamente.