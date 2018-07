Croácia confirma brasileiros em lista final para Copa do Mundo

SÃO PAULO - Poucos minutos após a vitória sobre Mali, neste sábado, o técnico Niko Kovac confirmou a lista final da Croácia para a Copa do Mundo. E manteve na relação os dois brasileiros naturalizados croatas, o atacante Eduardo da Silva, do Shakhtar Donetsk, e o meia Jorge Sammir, do Getafe.

Eles constavam na pré-lista de 30 jogadores, mas aguardavam a confirmação na relação reduzida, de apenas 23 atletas. Eduardo, um veterano da seleção, já era dado como certo. Tem até chances de ser titular na abertura da Copa, contra o Brasil, no dia 12 de junho. Mas Sammir, com história mais recente no time croata, era uma das dúvidas.

O meia, que nasceu na cidade baiana de Itabuna, foi titular no amistoso com o Mali neste sábado e teve boa atuação, o que deve ter assegurado sua vaga na lista final. Jogando em casa, a equipe croata venceu por 2 a 1, com gols de Ivan Perišic, do Wolfsburg.

Para fechar a relação de convocados, o técnico Niko Kovac não teve maiores dificuldades já que precisou fazer três cortes nos últimos dias, em razão de lesão - Strinic, Kranjcar and Ilicevic. As baixas aumentaram neste sábado, com o veto a Milan Badelj, também machucado. Assim, o treinador só precisou sacar três jogadores da lista: Igor Bubnjic, Mario Pašalic e Duje Cop.

Com a lista fechada, a Croácia terá como principal destaque no Brasil o atacante Mario Mandžukic, do Bayern de Munique. Ele, no entanto, não enfrentará a seleção brasileira na abertura porque cumprirá suspensão. Assim, as maiores preocupação do time nacional serão os atacantes Perišic e Ivica Olic, também do Wolfsburg, e o brasileiro Eduardo, segundo maior goleador da história da seleção croata.

No Mundial, a Croácia também enfrentará no Grupo A as seleções do México e de Camarões. A delegação croata vai desembarcar em solo brasileiro na próxima terça-feira, na Bahia. O time terá como base a Praia do Forte.

Confira a lista final da Croácia:

Goleiros: Stipe Pletikosa (Rostov), Danijel Subašic (Monaco), Oliver Zelenika (Lokomotiva Zagreb);

Defensores: Darijo Srna (Shakhtar Donetsk), Dejan Lovren (Southampton), Vedran Corluka (Lokomotiv), Gordon Schildenfeld (Panathinaikos), Danijel Pranjic (Panathinaikos), Domagoj Vida (Dínamo de Kiev), Šime Vrsaljko (Genoa);

Meio-campistas: Luka Modric (Real Madrid), Ivan Rakitic (Sevilla), Ognjen Vukojevic (Dínamo de Kiev), Mateo Kovacic (Inter de Milão), Marcelo Brozovic (Dínamo de Zagreb), Sammir (Getafe), Ivan Mocinic (Rijeka);

Atacantes: Ivan Perišic (Wolfsburg), Mario Mandžukic (Bayern de Munique), Ivica Olic (Wolfsburg), Eduardo Alves da Silva (Shakhtar Donetsk), Nikica Jelavic (Hull City), Ante Rebic (Fiorentina).