Croácia e Itália empatam em jogo com polêmica por 'suástica'

Croácia e Itália ficaram no empate por 1 a 1 nesta sexta-feira, na cidade de Split, pela sexta rodada do Grupo H das Eliminatórias para a Eurocopa de 2016. Mandzukic fez o gol croata, perdeu um pênalti e cometeu a penalidade que resultou no gol italiano, marcado por Candreva. Poderia ser o grande assunto da partida, se não fosse uma grande polêmica envolvendo um símbolo nazista no gramado do Estádio Poljud.

Uma suástica era facilmente identificada em uma das laterais do campo. Não estava certo se a marca havia sido formada pelo corte da grama ou pintada, mas o fato é que estava visível no canto direito do lado para o qual a Itália atacava no primeiro tempo. Tanto, que funcionários tentaram apagá-la durante o intervalo, sem sucesso.

O episódio ganhou contornos ainda mais polêmicos porque a Croácia atuou com portões fechados em Split nesta sexta justamente pelo comportamento racista de sua torcida na primeira partida contra a Itália. Em novembro, torcedores croatas entoaram cânticos preconceituosos e lançaram fogos de artifícios para o campo do estádio San Siro. Como resultado, a partida foi paralisada por cinco minutos e a seleção, posteriormente, punida.

Polêmicas à parte, em campo a Croácia começou melhor e teve a chance de abrir o placar logo aos sete minutos, mas Mandzukic parou em Buffon em cobrança de pênalti. Somente quatro minutos depois, no entanto, o próprio atacante se redimiu e aproveitou cruzamento da direita para marcar.

Aos 36, no entanto, Mandzukic voltou a aparecer negativamente, depois de colocar a mão na bola dentro da área. Candreva bateu o pênalti com cavadinha e empatou. O restante da partida foi sonolento, a Itália até chegou a ficar com um homem a mais no fim, após a expulsão de Srna, mas o resultado foi mesmo 1 a 1.

Melhor para os croatas, que seguem na ponta do Grupo H com 14 pontos, dois à frente da Itália. A terceira colocação é da Noruega, que ficou apenas no empate por 0 a 0 diante do Azerbaijão e tem 10 pontos. A Bulgária venceu Malta por 1 a 0, fora de casa, chegou a oito pontos e se aproximou.

GRUPO B

Pelo Grupo B, País de Gales recebeu a Bélgica no duelo de invictos, venceu por 1 a 0 e se isolou na liderança. Gareth Bale marcou, ainda no primeiro tempo, após falha incrível da defesa adversária, e levou os galeses a 14 pontos. Os belgas estacionaram nos 11 e estão em segundo.

A situação só não ficou pior porque Israel caiu diante da Bósnia-Herzegovina por 3 a 1, fora de casa, e parou nos nove pontos. Os bósnios se aproximaram e chegaram a oito. Na outra partida da chave, Chipre passou por 3 a 1 pela lanterna Andorra e também chegou aos nove pontos.