Croácia e Itália são denunciadas por tumulto no San Siro

A Uefa abriu nesta terça-feira painel disciplinar para investigar o tumulto causado pelas torcidas da Itália e da Croácia na partida disputada no domingo, no Estádio San Siro, em Milão, em rodada das Eliminatórias da Eurocopa de 2016. O jogo chegou a ser paralisado depois que torcedores de ambas as seleções lançaram sinalizadores no gramado.

Visitante em Milão, a seleção croata foi denunciada por distúrbio nas arquibancadas, comportamento racista e lançamento de foguetes e sinalizadores no campo, mesmo motivo que levou a federação italiana a ser denunciada nesta terça.

As confusões na partida tiveram início ainda aos 15 minutos de jogo. Croatas jogaram sinalizadores em comemoração ao gol de empate dos visitantes. Na segunda etapa, o incidente foi mais sério e exigiu até a saída dos jogadores de campo, aos 35 minutos. A fumaça gerada pelos foguetes impedia a continuação do jogo.