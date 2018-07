Na partida, válida pela primeira rodada do grupo C da Eurocopa, um torcedor croata entrou no gramado do Estádio Municipal de Poznan, na Polônia e deu um beijo no técnico Slaven Bilic, durante a comemoração da vitória da seleção do Leste Europeu.

A Croácia é a líder do grupo C da Eurocopa, com quatro pontos, e na próxima rodada encara a Espanha, pela última rodada da chave, na segunda-feira, em Gdansk, também na Polônia.