Croácia espera fazer 'boa abertura' contra o Brasil

SÃO PAULO - O meio-campista Ivan Rakitic revelou nesta quarta-feira que a seleção croata espera estar entre os dois classificados do Grupo A para as oitavas de final da Copa do Mundo. Para isso, segundo ele, é importante fazer "uma boa abertura contra o Brasil", no jogo inaugural da competição, dia 12 de junho, no Itaquerão.

"Necessitamos de uma boa abertura contra o Brasil. Respeitamos todos os adversários, mas queremos passar por esse grupo difícil e ver o que podemos fazer na sequência", disse Rakitic, que está fazendo a preparação com a seleção croata na Áustria.

Além da estreia contra o Brasil, a Croácia enfrentará México e Camarões no Grupo A do Mundial. "Nosso desejo por êxito é realmente grande. E vamos ao Mundial do Brasil para conseguir um grande resultado", avisou Rakitic, que acaba de conquistar o título da Liga Europa com o Sevilla.

"Estamos trabalhando muito intensamente para podermos enfrentar o que nos espera. Não nos falta muito tempo e temos que cerrar os dentes", completou o meia croata, um das armas do adversário de estreia do Brasil na Copa.