Croácia goleia a Grécia e encaminha vaga para a Copa; Suíça vence fora de casa

A Croácia ficou bem próxima de uma vaga para a Copa do Mundo de 2018, que será na Rússia, ao golear a Grécia por 4 a 1, nesta quinta-feira, em Zagreb, no jogo de ida da repescagem das Eliminatórias Europeias. O time anfitrião contou com o apoio de cerca de 30 mil torcedores, que lotaram o estádio Maksimir. Modric, Perisic, Kalinic e Kramaric marcaram os gols da tranquila vitória. Sokratis descontou para os visitantes.

A partida de volta acontecerá neste domingo, em Atenas, e a seleção grega precisará de uma vitória por 3 a 0 ou por quatro ou mais gols de diferença para ir ao Mundial. Também terá que ajeitar o setor defensivo, que no jogo de ida deixou o adversário à vontade para criar as suas chances de gol.

Os croatas dominaram a partida desde o início e abriram o marcador logo aos 12 minutos. O goleiro grego Karnezis se atrapalhou após receber uma bola recuada, perdeu a disputa para Kalinic e cometeu pênalti. Modric bateu no canto esquerdo do goleiro para abrir o marcador.

Cinco minutos depois veio o segundo. Strinic avançou sem marcação pela esquerda e cruzou rasteiro. Kalinic apareceu livre na primeira trave e desviou para as redes. A Grécia chegou a dar um susto no adversário ao diminuir com Sokratis, aos 32. Após cobrança de escanteio, o zagueiro desviou de cabeça e diminuiu o prejuízo para 2 a 1.

A Croácia, no entanto, não se desesperou e retomou o rumo da partida três minutos mais tarde. Vrsaljko cruzou da direita na medida para Perisic marcar de cabeça e fazer 3 a 1.

No segundo tempo, logo aos três minutos, a Croácia decretou a goleada após mais um erro de recuo dos gregos. Vrsaljko roubou a bola e tocou para Kramaric fazer com o gol vazio. O time anfitrião poderia ter aumentado ainda mais o placar. Mas com o 4 a 1, os croatas tiraram o pé e se mostraram satisfeitos com o resultado.

SUÍÇA VENCE FORA

No outro jogo da repescagem desta sexta-feira, a Suíça derrotou a Irlanda do Norte por 1 a 0, no estádio Windsor Park, em Belfast, e também ficou mais próxima de uma vaga para o Mundial na Rússia. Ricardo Rodríguez, de pênalti, fez o gol da partida aos 13 minutos do segundo tempo. A duelo de volta está marcado para este domingo, na Basileia.