Croácia vence com gol de Mandzukic e mantém ponta de grupo das Eliminatórias

Mario Mandzukic passou em branco nos seus sete primeiros jogos pela Juventus nesta temporada, mas não para de marcar pela Croácia. Neste domingo, foi dele o gol da vitória magra, por 1 a 0, sobre a Finlândia, fora de casa, em Tampere, resultado que manteve a equipe em primeiro lugar no Grupo I.

Após marcar três gols diante do Kosovo na última quinta-feira, a estrela da Croácia foi novamente às redes neste domingo, após aproveitar uma falha do goleiro finlandês Lukas Hradecky, que não conseguiu cortar um cruzamento de Andrej Kramaric aos 18 minutos do primeiro tempo.

Com isso, a Croácia chegou aos sete pontos, em primeiro lugar por ter sete gols de saldo, quatro a mais do que a Islândia, que acumula a mesma pontuação. Já a Finlândia ocupa o penúltimo lugar do Grupo I com apenas um ponto, à frente do Kosovo em razão do saldo melhor.

Surpresa da Eurocopa, a Islândia manteve a perseguição aos croatas ao superar a Turquia por 2 a 0, em Reykjavik. Os gols da partida saíram no final do segundo tempo. O primeiro deles foi contra e saiu aos 42 minutos, sendo marcado por Toprak. Depois, aos 44, Finnbogason ampliou, deixando a seleção turca apenas em quarto lugar, com dois pontos somados.

Em partida realizada na Cracóvia, pois o seu país não reconhece o Kosovo, a seleção ucraniana superou a equipe novata por 3 a 0. O triunfo, porém, não foi fácil de ser alcançado, tanto que o primeiro gol foi contra, de Rrahman, aos 31 minutos da etapa inicial.

A seleção ucraniana só voltaria a marcar aos 36 minutos do segundo tempo, com Yarmolenko. Depois, aos 42, Rotan sacramentou a vitória da Ucrânia, agora a terceira colocada do Grupo I, com cinco pontos.

A próxima rodada da chave será disputada em 12 de novembro. E o grande destaque será o duelo entre as líderes Croácia e Islândia, em Zagreb.