Croácia vence, confirma liderança do Grupo D e elimina a Islândia da Copa

Uma das sensações desta Copa do Mundo, a Islândia parou pelo caminho e foi eliminada na fase de grupos na Rússia. Nesta terça-feira, a estreante precisava vencer a classificada Croácia em Rostov para sonhar com a vaga nas oitavas, mas foi derrotada por 2 a 1 e viu cair por terra o sonho de avançar no torneio. Melhor para os croatas, que mantiveram os 100% de aproveitamento e confirmaram a liderança do Grupo D. No outro jogo da chave, a Argentina bateu a Nigéria com um gol no fim e também se classificou.

Justamente por já ter garantido a vaga, a Croácia entrou com um time misto, sem nomes como Subasic, Vrsaljko, Rakitic e Mandzukic. A Islândia acumulou chances perdidas no primeiro tempo, viu o adversário abrir o placar na etapa final e ainda buscou a igualdade, mas esbarrou na falta de qualidade técnica quando se lançou ao ataque em busca do gol salvador e ainda foi castigada no fim.

Melhor para os croatas, que mesmo sem boa parte de suas estrelas e desinteressados, mostraram muito mais recursos. Encerraram a primeira fase como líderes do Grupo D, com nove pontos, e vão encarar a Dinamarca na próxima fase. Já os islandeses deixam a Rússia após encantarem com seu estilo aguerrido e a apaixonada torcida.

Mesmo precisando da vitória, a Islândia entrou em campo com a clara proposta de não fugir de suas características. Com muita marcação, disciplina tática, mas nenhuma criatividade, a seleção só foi chutar pela primeira vez com mais de 25 minutos. Até então, dava a bola para a Croácia, que chegou a ter mais de 70% de posse.

Coincidência ou não, a postura islandesa mudou quando Messi abriu o placar para a Argentina no jogo paralelo. Precisando ainda mais dos gols, o time deixou a defesa e, na marra, passou a incomodar. Aos 29, o primeiro verdadeiro susto em falta cobrada por Sigurdsson, que parou em Kalinic.

Nos minutos finais, a insistência da Islândia gerou chance atrás de chance. Aos 39, Finnbogason aproveitou cochilo de Badelj na saída, roubou e tabelou com Sigurdsson antes de bater colocado, rente à trave. Aos 45, Bjarnasson aproveitou sobra de escanteio e carimbou a defesa. E, no minuto seguinte, Kalinic fez grande defesa em finalização da entrada da área de Halldorsson.

Apática no primeiro tempo, a Croácia voltou mais ligada do intervalo, o que transformou a partida. Logo aos seis, Badelj assustou em chute de fora da área que acertou o travessão. Um minuto mais tarde, ele mesmo marcou. Pivaric aproveitou sobra pelo lado esquerdo, invadiu a área e cruzou, a bola desviou na defesa e sobrou para o meia, que finalizou para a rede.

O gol não tirou o ânimo da Islândia, que seguiu insistindo, ainda tendo a bola aérea como grande força. Aos nove, Ingasson aproveitou bate-rebate na área e cabeceou para outra boa defesa de Kalinic. Um minuto mais tarde, o mesmo zagueiro subiu sozinho após escanteio para a área e testou no travessão.

Depois do ímpeto inicial e diante das chances perdidas, a Islândia diminuiu o ritmo. Heimir Hallgrimsson, então, colocou o atacante Sigurdarson na vaga do zagueiro Ragnar Sigurdsson. Imediatamente, o time voltou a atacar e perdeu boa chance aos 27, quando Finnbogason avançou pela direita e cruzou para Bjarnason, que chegou um pouco atrasado.

Aos 29, Sigurdsson recebeu pela esquerda, tentou o cruzamento e a bola tocou no braço de Lovren. O árbitro marcou pênalti, que o mesmo meia finalizou para deixar tudo igual. Ainda faltava um para a Islândia, o que deixou o jogo franco mais uma vez. Mas os islandeses não aguentaram o ritmo e viram os croatas criarem as principais chances nos minutos finais. Até que, aos 44, Perisic recebeu na esquerda, invadiu a área e bateu cruzado para a rede, acabando de vez com o sonho do adversário.

FICHA TÉCNICA

ISLÂNDIA 1 X 2 CROÁCIA

ISLÂNDIA - Halldorsson; Saevarsson, Ingasson, Ragnar Sigurdsson (Sigurdarson) e Magnusson; Gunnarsson, Hallfredsson, Gudmundsson, Gylfi Sigurdsson e Bjarnasson (Traustason); Finnbogason (Gudmundsson). Técnico: Heimir Hallgrimsson.

CROÁCIA - Kalinic; Jedvaj, Corluka, Caleta-Car e Pivaric; Badelj, Kovacic (Rakitic), Pjaca (Lovren), Modric (Bradaric) e Perisic; Kramaric. Técnico: Zlatko Dalic.

GOLS - Badelj, aos sete, Gylfi Sigurdsson, aos 29, e Perisic, aos 44 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Antonio Mateu (Fifa/Espanha).

CARTÕES AMARELOS - Hallfredsson, Finnbogason (Islândia); Pjaca, Jedvaj (Croácia).

PÚBLICO - 43.472 torcedores.

LOCAL - Arena Rostov, em Rostov (Rússia).