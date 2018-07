Croácia vira líder e Finlândia massacra San Marino Dois jogos isolados foram disputados nesta quarta-feira pelas Eliminatórias da Eurocopa de 2012. No mais importante deles, a Croácia, com dois gols de Kranjcar e outro de Kalinic, venceu Malta por 3 a 0, em casa, e assumiu a liderança do Grupo F, com 10 pontos, dois a mais que a Grécia. Sua adversária ficou na lanterna, com quatro derrotas em quatro jogos.