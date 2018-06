Croácia vira sobre Senegal e vence último amistoso antes da Copa

A seleção croata encerrou sua preparação para a Copa do Mundo da Rússia com vitória. Nesta sexta-feira, a equipe recebeu Senegal em Osijek e sofreu, mas venceu por 2 a 1, de virada. Foi o último amistoso dos europeus antes da disputa do torneio, enquanto o time africano ainda terá mais um compromisso preparatório.

Depois de cair para o Brasil no amistoso do último domingo, a Croácia precisava reagir e foi para cima em casa. Mas acabou surpreendida no início do segundo tempo. Aos três minutos, N'Diaye deu lançamento longo, Sarr aproveitou cochilo da defesa e dominou com estilo antes de finalizar para a rede.

A resposta veio apenas de bola parada. Perisic cobrou falta de longe, a bola desviou na barreira e morreu na rede, aos 17 minutos. A virada saiu aos 32. Kramaric foi acionado pela esquerda após boa troca de passes, bateu na marcação, mas aproveitou a sobra para marcar.

Agora, a Croácia só entrará novamente em campo na estreia da Copa do Mundo, dia 16, diante da Nigéria, em Caliningrado. As equipes estão no Grupo D, ao lado de Argentina e Islândia.

Já Senegal ainda encara a Coreia do Sul em amistoso que será disputado segunda-feira que vem, em Grödig, na Áustria. A seleção africana está no Grupo H do Mundial, ao lado de Colômbia, Japão e Polônia, adversária da estreia no dia 19, em Moscou.