Croácia x Espanha: onde assistir ao vivo e horário do duelo pela Liga das Nações

Croácia e Espanha se enfrentam nesta quinta-feira, às 17h45 (horário de Brasília), no estádio Maksimir, em Zagreb, pelo grupo 4 da Liga das Nações. Os espanhóis estão na liderança, mas precisam do resultado para confirmar a classificação para a próxima fase, enquanto os croatas tentam evitar a queda para a Liga B.

Croácia x Espanha terá transmissão do canal TNT. A Espanha é a líder do grupo com seis pontos, seguida pela Inglaterra, com quatro, e Croácia, com apenas um. A seleção espanhola, comandada por Luis Enrique, vem de derrota por 3 a 2 para os ingleses, mas o resultado mais expressivo conquistado na Liga foi justamente diante dos croatas, quando no dia 11 de setembro, aplicaram uma histórica goleada por 6 a 0, em casa.

Atual vice-campeã mundial, a Croácia passa por uma fase de reformulação e tem penado em campo. Após o término da Copa, a seleção croata venceu apenas uma partida, 2 a 1 diante do fraco time da Jordânia, em amistoso realizado no último dia 15. Na Liga das Nações, além do vexatório 6 a 0 para a Espanha, empatou sem gols com a Inglaterra.

Próximos jogos da Uefa League (horários de Brasília)

Quinta-feira (15/11)

13h: Cazaquistão x Letônia

17h45: Bélgica x Islândia

17h45: Croácia x Espanha

17h45: Áustria x Bósnia Herzegovina

17h45: Grécia x Finlândia

17h45: Hungria x Estônia

17h45: Luxemburgo x Bielorrússia

17h45: San Marino x Moldávia

17h45: Andorra x Geórgia

Sexta-feira (16/11)

17h45: Holanda x França

17h45: Eslováquia x Ucrânia

17h45: País de Gales x Dinamarca

17h45: Chipre x Bulgária

17h45: Eslovênia x Noruega

17h45: Gibraltar x Armênia

17h45: Liechtenstein x Macedônia

Sábado (17/11)

12h: Sérvia x Montenegro

15h: Turquia x Suécia

15h: Malta x Kosovo

15h: Azerbaijão x Ilhas Faroé

17h45: Itália x Portugal

17h45: Albânia x Escócia

17h45: Romênia x Lituânia

Domingo (18/11)

12h: Inglaterra x Croácia

15h: Irlanda do Norte x Áustria

15h: Moldávia x Luxemburgo

15h: San Marino x Bielorrússia

17h45: Suíça x Bélgica

17h45: Grécia x Estônia

17h45: Hungria x Finlândia

Segunda-feira (19/11)

15h: Andorra x Letônia

15h: Geórgia x Cazaquistão

17h45: Alemanha x Holanda

17h45: República Checa x Eslováquia

17h45: Dinamarca x Irlanda

17h45: Bulgária x Eslovênia

17h45: Chipre x Noruega

17h45: Macedônia x Gibraltar

17h45: Liechtenstein x Armênia

Terça-feira (20/11)

17h45: Portugal x Polônia

17h45: Suécia x Rússia

17h45:Montenegro x Romênia

17h45: Escócia x Israel

17h45: Sérvia x Lituânia

17h45: Kosovo x Azerbaijão

17h45: Malta x Ilhas Faroé