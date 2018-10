Croácia x Inglaterra: horário e onde assistir o confronto pela Liga das Nações

Croácia x Inglaterra se enfrentam nesta sexta-feira, às 15h45 (de Brasília), no estádio Rujevica, na Croácia, pela Liga das Nações, em busca de reabilitação na competição, já que ambos perderam para a Espanha, que lidera o Grupo 4 com seis pontos, enquanto croatas e ingleses têm zero.

A partida será exibida pelo canal TNT e terá a transmissão em Tempo Real do Estado. Croácia x Inglaterra marca o reencontro dos semifinalistas da última Copa do Mundo. No dia 11 de julho, os croatas venceram por 2 a 1 os ingleses e fizeram a final contra a França.

Os croatas, que surpreenderam o mundo chegando na decisão da Copa do Mundo, fizeram feio no último amistoso, dia 11 de setembro, quando foram goleados pela Espanha por 6 a 0. A Inglaterra perdeu por apenas 2 a 1.

A Inglaterra tem como principal novidade a renovação de contrato do técnico Gareth Southgate, que firmou um novo vínculo até o Mundial de 2022, no Catar.