Croata faz três, Hoffenheim bate Hannover e entra no G-4 do Alemão

Com três gols do croata Andrej Kramaric, o Hoffenheim derrotou o Hannover por 3 a 1 nesta sexta-feira, em casa, e assumiu provisoriamente uma lugar no G4 do Campeonato Alemão, a três jogos do término da competição

O atacante fez uma grande partida. Ele abriu o marcador logo aos 16 minutos, após aproveitar uma saída de bola errada da zaga adversária. O Hannover empatou com Karaman dez minutos depois.

No segundo tempo, Kramaric pegou de primeira cobrança de escanteio e mandou para as redes. O terceiro foi o mais bonito. Ele recebeu livre, viu o goleiro adiantado e deu um toque por cobertura para confirmar a vitória.

O time anfitrião foi aos 52 pontos e ficou um à frente do Bayer Leverkusen na disputa por uma vaga à Liga dos Campeões. O Leverkusen, no entanto, pode recuperar a posição pois entrará em campo no sábado contra o Stuttgart, em casa, no complemento da rodada. O Hannover é o 13º, com 36 pontos.

Vale lembrar que o título do Campeonato Alemão está definido. O Bayern de Munique conquistou o hexa consecutivo por antecipação e atualmente lidera com 22 pontos de vantagem sobre o Schalke 04, o segundo colocado.

Apesar de não ter mais objetivos na competição, o time de Munique entra em campo neste sábado para enfrentar o Eintracht, em casa. É provável que jogue com time reserva, já que os titulares vêm de derrota para o Real Madrid por 2 a 1, em casa, na última quarta-feira, no jogo de ida da semifinal da Liga dos Campeões.

A volta acontece na próxima terça-feira, às 15h45, em Madri. A outra semifinal está sendo disputada entre Liverpool e Roma. O time inglês venceu o jogo de ida em casa por 5 a 2 e agora tentará segurar a vantagem na volta, marcada para quarta-feira, na Itália.