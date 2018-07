Croatas admitem que não esperavam chegar à semifinal da Copa do Mundo

Dois dias antes de um dos jogos mais importantes da história da Croácia, dois atacantes foram convocados para conversar com os jornalistas na apertada e desconfortável coletiva de imprensa realizada em um dos campos anexos ao estádio Luzhniki, palco do jogo de quarta-feira contra a Inglaterra às 15h (horário de Brasília), na segunda semifinal da Copa do Mundo da Rússia - Mario Madzukic e Andrej Kramaric.

+ Croácia tem desfalque na lateral e dúvida no gol para semifinal

+ No banco da seleção croata, ‘tia Iva’ faz história na Copa da Rússia

O primeiro a falar foi Mandzukic, que afirmou que vai deixar tudo em campo para tentar levar seu país para a decisão do torneio pela primeira vez. "É especial fazer algo assim pela seleção do seu país. Esperamos anos por algo grande para a Croácia. Estamos finalmente perto de conseguirmos atingir um objetivo, um feito. Vamos deixar a última gota do nosso suor para conquistar os nossos objetivos", afirmou o atacante da Juventus.

Kramaric analisou a rival Inglaterra, que depois de passar pela Colômbia nos pênaltis, conseguiu uma sólida vitória sobre a Suécia por 2 a 0 nas quartas de final. "A Inglaterra já era uma das favoritas para mim antes. Não será fácil para nós. E Vardy é um grande cara, estivemos juntos em uma história magnífica no Leicester City e lembrarei isso para sempre", disse o croata, lembrando o título inglês na temporada 2015/2016.

O atacante também foi questionado se uma semifinal entre Inglaterra e Croácia poderia ser considerada "surpreendente". "Honestamente, antes não pensávamos nisso. Focamos no primeiro jogo, no primeiro lugar no Grupo D (ficaram à frente de Argentina, Nigéria e Islândia). Sabíamos que seria melhor para a fase seguinte. Mas não imaginávamos isso. Agora só estamos focados na semifinal", afirmou Kramaric.

Mandzukic minimizou a "maior" experiência dos jogadores da Croácia em relação aos da Inglaterra - a média de idade dos croatas é de 27,5 anos, contra 25,9 dos ingleses. "Concordo que a Croácia pode ter jogadores mais experientes. Mas tem jovens ótimos também. Isso faz o time ficar bom. As chances no jogo são 50% a 50%. Todos mereceram chegar aqui. Estamos focados em nós mesmos. Acho que todos tem experiência em nível de time nacional. Não acho que idade pode fazer diferença neste jogo", completou Kramaric.