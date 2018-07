Cronograma mostra que Copa América esvaziará seis rodadas do Brasileirão

SÃO PAULO - A disputa da Copa América, a ser realizada em julho na Argentina, deverá desfalcar algumas das principais equipes brasileiras em seis rodadas do campeonato nacional, conforme mostra o cronograma divulgado nesta quinta-feira pela CBF.

Como a apresentação dos atletas à seleção brasileira acontecerá no dia 20 de junho, a não ser que sejam abertas exceções, se algum clube brasileiro chegar à decisão da Libertadores poderá ter desfalques na partida de volta, marcada para o dia 22 do mesmo mês. Henrique, do Cruzeiro, Leandro Damião, do Inter, Neymar e Ganso, do Santos, e Victor, do Grêmio, pode ser ausências caso seus times cheguem à final.

A Copa América começará a interferir no Brasileirão no dia 26 de julho, quando acontece a sexta rodada da competição. Para este final de semana está marcado o clássico entre São Paulo e Corinthians. Se for convocado, Lucas voltará a perder o dérbi.

Na nona rodada, mais dois clássicos. O Santos poderá ter os desfalques de Neymar e Ganso contra o Palmeiras, enquanto o Flamengo corre o risco de perder Ronaldinho Gaúcho para o Fla-Flu. Botafogo, Cruzeiro, Internacional, Grêmio, Palmeiras, entre outros, também deverão perder jogadores, servindo outras seleções.

A programação da seleção brasileira para a Copa América não interfere no calendário do futebol europeu, que será finalizado no dia 28 de maio com a final da Liga dos Campeões.

