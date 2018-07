Cruyff anuncia apoio a candidato holandês na eleição da Fifa

Maior nome da história do futebol holandês, Johan Cruyff anunciou nesta segunda-feira o seu apoio para a tentativa do amigo de longa data Michael van Praag de tirar Joseph Blatter da presidência da Fifa. Van Praag, que comanda a Associação de Futebol da Holanda e também é um membro do Comitê Executivo da Uefa é "alguém com quem você pode contar", escreveu Cruyff em sua coluna no jornal holandês De Telegraaf.

Cruyff disse que está acompanhando a campanha presidencial da Fifa "do lado de fora", mas "se Van Praag pedir o meu apoio, ele o terá". Cruyff e Van Praag têm ligação de longa data com o Ajax, clube pelo qual o astro holandês estourou para o futebol internacional e que teve o dirigente como seu presidente.

Van Praag é um dos três candidatos de oposição a Blatter na eleição marcada para 29 de maio. O ex-jogador português Luis Figo e o príncipe Ali bin al-Hussein da Jordânia também estão concorrendo contra o dirigente suíço, que busca um quarto mandato presidencial.