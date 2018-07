Cruyff chega ao Chivas e pensa em projeto a longo prazo

"Pensar que porque estou aqui amanhã vão ganhar é algo absurdo, queremos ver onde está o problema", disse na coletiva realizada no estádio Omnilife. "Não esperem que amanhã o Chivas jogue como a Holanda. Os mexicanos são mexicanos e os espanhóis são espanhóis", avaliou. Cruyff deixou recentemente um cargo na direção do Ajax, da Holanda.

Cruyff, de 64 anos, ganhou o apoio do dono do Chivas, Jorge Vergara, que vem sendo muito criticado por sua política de poucos gastos e apostas nas divisões inferiores. O mandatário também apontou que a chegada do holandês é o princípio de um projeto que visa realizações futuras.

"Johan Cruyff encabeçará todo o projeto do Chivas, não é um projeto a curto prazo", afirmou. "Não convidei o Johan para que ele solucione os problemas amanhã, mas para que encabece todo o projeto." Independentemente das palavras de Cruyff e Vergara, o Chivas precisa de uma rápida reação no Campeonato Mexicano. A equipe é a última colocada na tabela, com dois pontos após sete rodadas disputadas, e não vence há 13 partidas. Na Libertadores, o time de Guadalajara perdeu por 3 a 0 para o Vélez Sarsfield na última quarta.