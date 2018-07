Cruyff diz que Van Gaal não tem direito de reclamar de calendário

A lenda do futebol holandês Johan Cruyff disse que o técnico Louis Van Gaal não tem o direito de reclamar da maratona de jogos durante as festas de fim de ano no Campeonato Inglês, já que escolheu trabalhar na Inglaterra.

Em sua coluna semanal no jornal De Telegraaf, Cruyff disse que o técnico do Manchester United precisa aceitar a forma inglesa de dirigir a liga local, sem um intervalo no inverno do Hemisfério Norte.

"Se você escolhe um trabalho na Inglaterra, então você escolhe pelo bem-sucedido sistema deles, que é baseado na proposta de que os estádios abrem assim que os torcedores estiverem disponíveis para assistir, e isso acontece nas festas de fim de ano", disse Cruyff. "Jogar futebol entre o Natal e o Ano Novo é uma guerra de atrito e favorece os times fisicamente mais fortes."