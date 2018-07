Cruyff e toda diretoria do Ajax pedem demissão do clube

O pedido aconteceu apenas dois dias depois de um tribunal de apelações holandês anular a nomeação de Louis van Gaal para o cargo de diretor executivo do Ajax, o que foi uma vitória de Cruyff na sua luta contra a presença do seu compatriota no clube. O fato foi uma reviravolta da última batalha entre o ex-atleta e outros quatro membros do conselho de administração do time.

O ex-jogador Edgar Davids, aliado de Cruyff, é um dos membros da diretoria de futebol do clube que pediram demissão de suas funções nesta quinta-feira. Apesar da vitória política da última terça-feira, o ex-jogador e seus pares resolveram pedir demissão, fato que foi oficializado pelo Ajax em seu site oficial.

O Ajax informou nesta quinta que todos estes membros da diretoria irão deixar o clube "no prazo mais curto possível" e serão posteriormente substituídos. Porém, ainda não está claro quando isso realmente irá acontecer, uma vez que o clube cancelou uma reunião extraordinária de acionistas que estava prevista para esta sexta-feira e ainda não tem uma nova data para ocorrer.

Na última terça, o Tribunal de Apelações de Amsterdã informou que barrou a nomeação de Van Gaal para o cargo de diretor executivo porque quatro membros do conselho de administração do clube "deliberadamente afastaram Cruyff", nomeando Van Gaal e outro diretor, Martin Sturkenboom, em novembro, sem consultar o ex-jogador. O tribunal considerou que estas nomeações não foram feitas de acordo com as regras do Ajax.

Principais protagonistas deste conflito interno do Ajax, Cruyff e Van Gaal tiveram trajetórias vitoriosas no clube enquanto não trabalhavam como dirigentes. O ex-jogador começou sua carreira na equipe, pela qual fez história como grande craque holandês na década de 70. Já o seu compatriota comandou como técnico a campanha do jovem time do Ajax que conquistou a Liga dos Campeões de 1995 e depois foi campeão mundial de clubes no mesmo ano.