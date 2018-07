Cruz Azul faz proposta ao São Paulo pelo atacante Luis Fabiano

O São Paulo tem em mãos uma proposta do Cruz Azul, do México, pelo atacante Luis Fabiano. O jogador de 34 anos tem contrato até o fim do ano, mas caso o clube do Morumbi aceite a oferta, poderá deixar a equipe em breve para reforçar o time que contratou recentemente o lateral-esquerdo Fábio Santos, do Corinthians.

O objetivo do São Paulo é receber alguma compensação financeira pelo atacante, ao contrário do que os mexicanos propuseram. Por estar a menos de seis meses do fim do vínculo, Luis Fabiano já pode assinar pré-contrato com outras equipes. Até agora o jogador e a diretoria ainda não se reuniram para discutir a renovação.

O camisa 9 está na terceira passagem pelo time. O retorno foi em 2011, quando deixou o Sevilla, da Espanha, para ser recebido com festa pela torcida no Morumbi na noite da sua apresentação. O atacante completa 35 anos em novembro e é o terceiro maior artilheiro da história do clube, com 206 gols marcados.

Recentemente a diretoria também negociou as saídas dos volantes Denilson e Souza, além do zagueiro Paulo Miranda. O meia Ganso interessa ao Orlando City, dos Estados Unidos, mas o São Paulo não recebeu proposta formal por essa negociação.