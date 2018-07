Cruz Azul frustra Internacional e acerta com o argentino Montoya, ex-Sevilla

O Sevilla anunciou neste sábado que acertou a transferência do meia argentino Walter Montoya para o Cruz Azul, do México. O jogador era uma das principais apostas do Internacional para reforçar o elenco no próximo ano, quando voltará a disputar a Série A do Campeonato Brasileiro.

+ Inter anuncia ex-meia Caíco como auxiliar de Odair Hellmann

A confirmação da contratação, segundo informou o Sevilla, será feita quando o meia argentino for aprovado nos exames médicos, nos próximos dias. O clube espanhol, contudo, não revelou mais detalhes da negociação.

O anúncio ocorre dias após o Inter ter uma primeira proposta recusada para contratar o meia. "O Sevilla e o Cruz Azul chegaram a um princípio de acordo para a transferência de Walter Montoya à equipe mexicana, desde que o jogador argentino seja aprovado nos exames médicos", publicou o time espanhol em seu site oficial. "Montoya chegou ao Sevilla no inverno [europeu] da temporada passada e disputou sete partidas."

Revelado pelo Rosário Central e destaque na Copa Libertadores de 2016, quando seu clube caiu na quartas de final para o futuro campeão Atlético Nacional, o meia de 24 anos não conseguiu repetir as boas atuações no futebol espanhol.

Assim, menos de um ano após a sua contratação, ele deixa o clube para abrir espaço à chegada de mais um estrangeiro: o lateral-esquerdo Guilherme Arana, campeão brasileiro pelo Corinthians.