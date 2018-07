Cruz Azul goleia e dispara no grupo do Corinthians

CIDADE DO MÉXICO - O Cruz Azul, do México, conseguiu um triunfo expressivo na luta por uma vaga nas oitavas de final da Libertadores. Em casa, o vice-campeão do torneio de 2001 goleou o Deportivo Táchira por 4 a 0, e disparou na liderança do Grupo 6, com seis pontos e 100% de aproveitamento. O time venezuelano e o Corinthians estão com um ponto, enquanto o Nacional, do Paraguai, ainda não somou pontos.

Na noite de terça-feira, o Cruz Azul abriu o placar com Adrian Cortes, que converteu cobrança de pênalti, aos 18 minutos do primeiro tempo. Na etapa final, a equipe ampliou com Edixon Perea, aos dez, Orozco, aos 33, e Villa, aos 36 minutos, para definir a goleada.

O Arsenal se recuperou da derrota na estreia na fase de grupos e bateu o Zamora, da Venezuela, por 3 a 0, na Argentina. Todos os gols saíram no primeiro tempo e foram feitos por Ortiz, no primeiro minutos, Carlos Carbonero, aos 15, e Félix Leguizamón, aos 42 minutos.

O resultado deixou o time argentino na liderança do Grupo 4, com os mesmos três pontos do Fluminense, mas com saldo de gols superior e um jogo a mais. Boca Juniors e Zamora estão com um ponto.

Depois de superar na estreia a Universidad de Chile, atual campeã da Copa Sul-Americana, o Atlético Nacional conseguiu uma impressionante vitória sobre o atual vice-campeão da Libertadores. No Uruguai, o time colombiano goleou o Peñarol por 4 a 0, com Jherson Córdoba e Dorlan Pabón marcando duas vezes cada. Com o triunfo, o Atlético Nacional lidera o Grupo 8 com seis pontos, enquanto o Peñarol ainda não pontuou.

Também na noite de terça-feira, o Unión Española venceu o Bolívar por 3 a 1, de virada, em La Paz. Edemir Rodríguez marcou para o time boliviano, que foi vazado por Mauro Díaz, Emanuel Herrera e Jean Paul Pineda. O triunfo deixou o time chileno com seis pontos, na liderança do Grupo 1 da Libertadores. O Bolívar está com apenas um ponto.

A Libertadores prossegue nesta quarta-feira com a disputa de duas partidas. Pelo Grupo 8, às 20h45, a Universidad de Chile recebe o Godoy Cruz. Na Argentina, às 23 horas, o Vélez Sarsfield duela com o Chivas Guadalajara, pelo Grupo 7.