Cruzeirense Fabinho aposta no diálogo para vencer Ceará Sem Gilberto, na seleção brasileira que disputará a Copa do Mundo da África do Sul, e Fabrício, lesionado, o Cruzeiro fará no domingo contra o Ceará mais uma partida no Brasileirão com um meio-de-campo que ainda busca entrosamento. Mesmo com as mudanças, o volante Fabinho aposta na conversa para que os seus companheiros de posição possam superar as dificuldades no Estádio Castelão.