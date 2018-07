Cruzeirense Nilton diz ter escondido cirurgia no joelho no fim do ano passado

BELO HORIZONTE - Um dos principais nomes do Cruzeiro na conquista do título brasileiro, o volante Nilton revelou nesta terça-feira que pediu para o departamento médico esconder que ele foi submetido a uma artroscopia no joelho direito ao fim da temporada passada. Segundo o jogador, a escolha foi para não aumentar a pressão sobre a sua recuperação.

"Pedi ao pessoal da fisioterapia e aos médicos para não comentarem. Não era necessário naquele momento. Já passei por outras lesões e não agregaria na recuperação. Foi bom porque não teve prazo (para se recuperar). Agora estou recuperado. Já comecei a fazer um trabalho físico bem forte", contou o jogador.

Nesta terça-feira, ele foi liberado pelo departamento médico e realizou treino físico em um dos campos da Toca da Raposa pela manhã. "O grupo está trabalhando firme, forte. Estou me condicionado o mais rápido possível para estar treinando junto com o grupo, voltar com os jogadores novos e o pessoal do ano passado para repetir o que foi feito em 2013", completou Nilton.

O volante também falou da forte concorrência do elenco celeste, que não deixa ninguém acomodado no time titular. "A concorrência este ano está boa, o meio de campo é um dos lugares mais acirrados. São quatro campeonatos importantes na temporada, todos vão ter oportunidades. Claro que alguns vão jogar mais, mas espero que possa estar repetindo o ano passado e jogar bastante."