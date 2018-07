Cruzeirense Romero pede desculpas por pisão nas costas de jogador do Coritiba

"Quero pedir desculpas ao González pela falta, não foi com nenhuma intenção de machucá-lo. Sou um boa pessoa e nunca tive um acontecimento dessa maneira. Acho que foi desmedido. Reconheço que errei, não sou uma pessoa violenta e nunca tive nenhuma reação assim", declarou o argentino.

Apesar do pedido de desculpas, a ação violenta pode custar caro a Romero. O argentino foi denunciado no artigo que trata de prática de agressão física durante a partida do Código Brasileiro de Justiça Desportiva pela procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva e pode ser suspenso por quatro a 12 partidas.

Admitindo o seu erro, Romero garantiu que nunca foi desleal na sua carreira, lembrando que só foi expulso três vezes na sua carreira profissional, iniciada no Vélez Sarsfield - no início do ano, o volante trocou o clube argentino pelo Cruzeiro.

"Sou um jogador que sempre joga forte, mas sempre na bola, nunca fui mal intencionado. Tenho mais de 100 jogos como profissional no Vélez Sarsfield, no Cruzeiro e na seleção argentina e apenas três expulsões, e foram por situações normais de jogo, nunca tinha tido sido dessa forma. Reconheço que agi mal, mas não sou um jogador violento e as pessoas que me conhecem sabem como eu sou, por isso reitero o meu pedido de desculpas, primeiramente ao González, e também ao torcedor cruzeirense por ter agido daquela maneira", finalizou.

De qualquer modo, Romero já está fora do próximo compromisso do Cruzeiro no Brasileirão, o duelo do próximo sábado com o Figueirense, às 21 horas, no Mineirão. O lateral-direito Lucas também foi expulso diante do Coritiba e, assim, será outro desfalque da equipe mineira no fim de semana.