Cruzeirense Vinicius Araújo descarta fratura e revela deslocamento de clavícula A notícia de uma lesão quase nunca é comemorada, mas no caso do atacante Vinicius Araújo, nesta quinta-feira, tranquilizou os torcedores do Cruzeiro. O jogador deixou o gramado da Arena da Baixada, após o empate com o Atlético-PR na quarta, com uma fratura na clavícula dada como certa. Após exames médicos, no entanto, foi diagnosticado apenas um deslocamento no local.