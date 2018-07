Cruzeirense Wallyson é operado para retirada de placa

A operação, realizada no Hospital Life Center, em Belo Horizonte, foi comandada pelo médico Alexandre Cassini, o mesmo que colocou a placa e os parafusos. O atacante vinha reclamando de dores crônicas no tornozelo e, de acordo com o Cruzeiro, a nova cirurgia visa "reestabelecer todo potencial físico e técnico do atleta".

Ainda segundo o Cruzeiro, o procedimento foi um sucesso e o jogador passa bem. Nas próximas duas semanas o atacante fará fisioterapia para recuperar por completo o local operado.

Depois da primeira operação, o jogador voltou a jogar pelo Cruzeiro em fevereiro deste ano, mas não conseguiu mais empolgar a torcida, nem se firmar na equipe. Neste Brasileirão, foram 17 jogos - apenas 10 como titular - e somente dois gols marcados. O jogador tem contrato só até o fim do ano e corre o risco de ser dispensado.

Há duas semanas, ele relatou que as dores na perna esquerda ainda o incomodavam bastante. "Essa placa limita alguns movimentos. Tem alguma coisa errada, tenho de ver. Não está certo. Quero voltar a jogar bem, ter alegria de jogar bem, fazer jogadas. Falei com doutor que sinto minha perna dormente no treino, o que não é normal. É uma coisa que está me incomodando, tirando minha concentração", reclamou ele na ocasião.