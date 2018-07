Cruzeirenses celebram vitória, mas ponderam sobre título

BELO HORIZONTE - O Cruzeiro conseguiu mais uma vitória no Campeonato Brasileiro, a sétima consecutiva, ao fazer 1 a 0 sobre o quarto colocado Atlético-PR no último sábado, no Mineirão. O resultado fez a equipe abrir sete pontos de vantagem na tabela sobre o vice-líder Botafogo, que ainda atua neste domingo, e agradou o técnico Marcelo Oliveira, que, no entanto, ponderou sobre a proximidade do título.

"Toda grande equipe que consegue uma conquista importante, quase sempre ela vem de um grupo muito unido, de um ambiente de trabalho bom e a partir daí há um comprometimento, uma entrega. Às vezes a parte técnica não está indo bem e esse comprometimento pode nos levar a uma vitória. Acho que estamos no caminho certo mas ele é ainda longo e extremamente difícil", disse.

O treinador ainda ressaltou a importância de manter a invencibilidade no Mineirão, já que o time segue sem perder desde que o estádio foi reaberto. "Vitória consistente, difícil e extremamente importante para a nossa caminhada por vários motivos: a (manutenção da) invencibilidade no Mineirão, que cria essa sinergia muito positiva com o torcedor, a liderança e termos nos afastado um pouquinho de um concorrente direto, que joga muito bem e que nos deu muito trabalho."

O meia Everton Ribeiro fez uma análise semelhante à do treinador e também preferiu não comentar sobre a possibilidade de título. Ele lembrou que o Cruzeiro terá na próxima rodada outro confronto direto importantíssimo, já que enfrentará justamente o Botafogo, quarta-feira, novamente no Mineirão.

"Temos muitos jogos ainda. Um dos mais importantes vai ser o próximo contra o segundo colocado, então temos que entrar atentos para conseguir mais uma vitória. Já convoco a torcida novamente para fazer uma grande festa e nos ajudar a conquistar mais uma grande vitória", apontou.