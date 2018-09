Cruzeirenses comemoram vitória e prometem inteligência para manter vantagem

O Cruzeiro colocou um pé na final da Copa do Brasil ao derrotar o Palmeiras por 1 a 0, na noite desta quarta-feira, no Allianz Parque, nesta quarta-feira. Sendo assim, jogará por um empate no Mineirão, dia 26, para avançar à próxima fase. Na saída de campo, os jogadores comemoraram o triunfo, mas pediram seriedade.

"Jogamos para vencer. O time foi aguerrido e acabamos sendo felizes. Merecemos a vitória. No final, teve pressão por parte do Palmeiras, mas é natural por jogarmos com um atleta a menos. Já tivemos muitas experiências no jogo de volta. Temos que atuar sempre buscando a vitória, com inteligência, para buscar a classificação", disse Henrique.

O volante se referiu ao cartão vermelho dado para Edilson, por reclamação, aos 36 minutos do segundo tempo. A partir daí, o jogo foi de ataque contra defesa, mas o Cruzeiro conseguiu segurar a pressão do Palmeiras e conquistou a vitória nos primeiros 90 minutos das semifinais da Copa do Brasil.

"A gente sabe que é um jogo de 180 minutos. Foi uma partida muito difícil, acirrada. A equipe do Cruzeiro foi impecável, se dedicou, criou as oportunidades e teve tranquilidade quando foi preciso. Ficamos com um a menos, mas conseguimos suportar bem a pressão e sair daqui com 1 a 0. O próximo jogo vai ser complicado, mas diante do torcedor esperamos fazer nosso papel para sair com a vaga", completou o zagueiro Léo.

Com o resultado, o Cruzeiro precisará apenas de um empate no duelo de volta, marcado para 26 de setembro, às 21h45, no Mineirão. No domingo, também no principal estádio de Belo Horizonte, o time fará clássico com o Atlético Mineiro, pela 25.ª rodada do Brasileirão.